«Я утонул в его голубых глазах»: Шути Гатва — о работе с Райаном Гослингом над «Барби»
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Ещё до начала забастовок актёров и сценаристов актёр Шути Гатва дал интервью изданию Elle, в котором рассказал о совместной работе с Райаном Гослингом над фильмом «Барби».
Гатва оценил глаза Гослинга и назвал их красивыми. Также актёр подчеркнул, что когда увидел глаза, то сразу же в них «утонул».
Я так нервничал, что почти не разговаривал в течение первого месяца на съёмках. Однажды я я разговаривал с Гретой Гервиг и обернулся, а Райан Гослинг смотрел на меня. Его глаза были такими голубыми, что я просто… утонул. Я утонул в его глазах.
Ещё Гатва отметил, что работать над лентой было очень приятно во многом из-за дружеской и доброй атмосферы на съёмочной площадке. Она дала актёру понять, что он не ошибся с выбором фильма.
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