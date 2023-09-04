«Я утонул в его голубых глазах»: Шути Гатва — о работе с Райаном Гослингом над «Барби»

Ещё до начала забастовок актёров и сценаристов актёр Шути Гатва дал интервью изданию Elle, в котором рассказал о совместной работе с Райаном Гослингом над фильмом «Барби».

Гатва оценил глаза Гослинга и назвал их красивыми. Также актёр подчеркнул, что когда увидел глаза, то сразу же в них «утонул».

Я так нервничал, что почти не разговаривал в течение первого месяца на съёмках. Однажды я я разговаривал с Гретой Гервиг и обернулся, а Райан Гослинг смотрел на меня. Его глаза были такими голубыми, что я просто… утонул. Я утонул в его глазах.

Ещё Гатва отметил, что работать над лентой было очень приятно во многом из-за дружеской и доброй атмосферы на съёмочной площадке. Она дала актёру понять, что он не ошибся с выбором фильма.