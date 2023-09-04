Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в феврале 2024 года

На сайте Avatar News появилась информация, касательно выхода сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Если ранее был известен только год, то сейчас раскрыли и месяц — премьера шоу якобы ожидается в феврале 2024 года, пока без точной даты.
Netflix наверняка скоро сам объявит точную дату выхода. Всё, что выходило в качестве рекламы шоу — несколько постеров с главными персонажами и короткий тизер с элементами стихий. Больше ничего не было.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.
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