В «Форсаже 11» персонаж Джейсона Момоа станет ещё большей угрозой для героев
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Персонаж Джейсона Момоа в «Форсаже», злодей по имени Данте, изменится в одиннадцатой части франшизы. Об этом рассказал режиссёр Луи Летерье в интервью Empire, которое было взято ещё до забастовок.
По словам Летерье, персонаж станет ещё большим подонком и будет представлять для героев куда большую угрозу. Также ожидаются и некоторые изменения в его характере.
С Джейсоном никогда не бывает дважды одного и того же. Данте действительно будет развиваться. Мы исследуем то, чего раньше не видели.
«Форсаж 11» станет прямым продолжением десятой части и должен завершить историю семьи Торетто, хотя Вин Дизель говорил, что, возможно, будет и двенадцатая часть.
Премьера «Форсажа 11» запланирована на 4 апреля 2025 года.
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