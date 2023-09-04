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Спидраннер прошёл Baldur's Gate 3 всего за 4 минуты

Спидраннер прошёл Baldur's Gate 3 всего за 4 минуты
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Для спидраннеров, кажется, вообще нет никаких преград. Baldur's Gate 3, которая заставила геймеров соревноваться за самый быстрый доступ к интимной сцене, прошли всего за 4 минуты. Результатом поделился спидраннер Mae.

Ему удалось завершить игру за Гейла. Игрок выбрал персонажа и перемещался по карте только с помощью прыжков. В какой-то момент спидраннер убил Шэдоухарт и поместил её тело в ящик, чтобы в дальнейшем с помощью бага быстро добраться до финальных титров.

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Larian, Mae.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и обладателям расширенного издания на PS5. Глобальный запуск на консоли Sony состоится уже 6 сентября — в один день со Starfield.

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