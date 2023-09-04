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Крейг Мейзин рассказал о разработке «Пиратов Карибского моря 6»

Крейг Мейзин рассказал о разработке «Пиратов Карибского моря 6»
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Шоураннер The Last of Us Крейг Мейзин в интервью Los Angeles Times рассказал о ходе разработке шестой части «Пиратов Карибского моря». Напомним, Мейзин выступает одни из сценаристов картины.

По его словам, они вместе с коллегами придумали «слишком странный» сценарий для шестой части франшизы и не надеялись, что Disney одобрит подобное. Однако оказалось, что компании идея фильма понравилась, но работать над ней сейчас невозможно из-за забастовок.

Мы предоставили им сценарий и подумали, что они ни за что за него не возьмутся, потому что он был слишком странным. А они взялись! Мы написали фантастический сценарий, а потом началась забастовка. Теперь все ждут её конца.

Вернётся ли Джонни Депп к роли Джека Воробья, неизвестно. Продюсеры фильма очень бы этого хотели, но сам Депп заявлял, что больше не будет сниматься в этой франшизе.

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