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Критики назвали «Убийцу» одним из лучших фильмов Дэвида Финчера

Критики назвали «Убийцу» одним из лучших фильмов Дэвида Финчера
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3 сентября на Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера «Убийцы» — нового фильма Дэвида Финчера, автора «Бойцовского клуба», «Исчезнувшей», «Социальной сети» и «Зодиака». Картина рассказывает о киллере, который проваливает один из заказов и начинает противостоять своим нанимателям, попутно разочаровываясь в жестоком ремесле.

Критики уже выпустили обзоры фильма — на агрегаторе Metacritic у ленты 73 балла из 100. На Rotten Tomatoes 90% журналистов оценили ленту положительно. Это одни из лучших оценок в карьере постановщика. Пресса хвалит новую работу Финчера за атмосферу настоящего триллера, актёрскую игру Майкла Фассбендера, неспешный темп и отличную режиссуру.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров «Убийцы»

В «Убийце» Дэвид Финчер возвращается в свою привычную форму, создав фильм, который раскрывает его режиссёрские способности и артистизм.
Это не самый амбициозный фильм Финчера, но он, безусловно, увлекательный, а главный герой так и остаётся загадкой для зрителей даже после финальных титров.
В этом фильме нет неожиданностей. Но нет ничего плохого в том, чтобы понаблюдать, как два мастера, режиссёр и актёр, очень тихо обрабатывают шаблонную историю о мести.
«Убийца», несомненно, самый простой и прямолинейный фильм в карьере Дэвида Финчера. Это тот фильм, которым ты больше восхищаешься, нежели получаешь от него удовольствие.

Премьеры «Убийцы» на Netflix состоится уже 10 ноября.

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