Серый рынок видеоигр в России в два раза превысил официальный

Газета «Известия» выяснила, что серый рынок видеоигр почти в два раза превысил официальный. Данными с газетой поделилась XYZ School и пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо».

Если верить информации, посредники по продаже ключей и аккаунтов с начала года заработали 4,5 млрд рублей, а легальный ритейл — около 2,5 млрд. По словам операционного директора XYZ School Эммы Юсовой, причина в том, что гейминг давно ушёл в цифру. Люди предпочитают покупать цифровые копии игр, а не физические.

Причина такого большого разрыва между ритейлерами и посредниками проста — мир гейминга уже давно ушёл в цифру. Всё реже люди выбирают физическую копию игры, если можно оформить эту покупку через интернет за считаные минуты.

Аналогичный данные приводит и Telecom Daily. По оценке компании, официальный рынок видеоигр оценивается в 2 млрд, посредники — в 4 млрд.