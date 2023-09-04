Кристофер Нолан стал лучшим режиссёром последних 25 лет на Rotten Tomatoes
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Администрация Rotten Tomatoes, одного из самых популярных агрегаторов в мире кино и сериалов, подвела итоги голосования за лучшего режиссёра XXI века. Пользователи сайта назвали Кристофера Нолана лучшим постановщиком за последние 25 лет.
В финале британский режиссёр противостоял Дени Вильнёву, создателю экранизации «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049». По итогам примерно 30000 голосов автор «Тёмного рыцаря», «Интерстеллара» и «Оппенгеймера» обошёл своего канадского коллегу с небольшим отрывом: 56% — 44%.
Фото: Rotten Tomatoes
Помимо Нолана и Вильнёва до финальных стадий голосования добрались Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»), Джордан Пил («Нет»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Сэм Мендес («1917») и Алекс Гарленд («Из машины»).
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