Появились фото новых оригинальных чехлов для iPhone 15

Этим летом в сети появились слухи, что Apple откажется от фирменных кожаных чехлов для iPhone 15. Вместо этого компания якобы представит им замену из тканевых накладок с прорезиненными краями.

В начале сентября инсайдер под ником Kosutami подтвердил эту информацию и заявил, что у них уже есть маркетинговое название — FineWoven. Он опубликовал изображения новых чехлов. Они получат следующие цвета: чёрный, шелковица, серо-коричневый, зелёный, тёмно-синий, светло-лиловый, античный белый, масляно-жёлтый, оранжевый и розовый.

Фото: Twitter/Kosutami

Отмечается, что будущих чехлы FineWoven будут сочетаться с ремешками для Apple Watch.

Полноценная презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября в 20:00 мск.