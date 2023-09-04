Появились фото новых оригинальных чехлов для iPhone 15

Этим летом в сети появились слухи, что Apple откажется от фирменных кожаных чехлов для iPhone 15. Вместо этого компания якобы представит им замену из тканевых накладок с прорезиненными краями.
В начале сентября инсайдер под ником Kosutami подтвердил эту информацию и заявил, что у них уже есть маркетинговое название — FineWoven. Он опубликовал изображения новых чехлов. Они получат следующие цвета: чёрный, шелковица, серо-коричневый, зелёный, тёмно-синий, светло-лиловый, античный белый, масляно-жёлтый, оранжевый и розовый.
Фото: Twitter/Kosutami
Отмечается, что будущих чехлы FineWoven будут сочетаться с ремешками для Apple Watch.
Полноценная презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других продуктов компании состоится 12 сентября в 20:00 мск.
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