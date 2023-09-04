Starfield сравнили с Cyberpunk 2077: интеллект ботов, экраны загрузки и физика воды

Блогер Bear Gaming Asia выпустил ролик, в котором сравнил между собой Starfield и актуальную версию Cyberpunk 2077. Автор наглядно продемонстрировал разницу в искусственном интеллекте и физике обоих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Bear Gaming Asia. Права на видео принадлежат CD Projekt RED/Bethesda.

Оказалось, что искусственный интеллект ботов более продвинут в Cyberpunk 2077 — они куда оперативнее реагируют на преступные действия главного героя, стараются сбежать с опасной территории и воспринимают оружие как прямую угрозу.

Автор сравнил и технические стороны проектов: чтобы попасть из одной зоны в другую, в Starfield нужно дождаться как минимум нескольких загрузок. В Cyberpunk 2077 же всё выполнено бесшовно: путешествовать по миру можно без каких-либо пауз.

Также Starfield не удалось опередить Cyberpunk 2077 в проработке физики воды — в ролевой игре от CD Projekt RED жидкость куда реалистичнее реагирует на взрывы гранат. Наконец, Bear Gaming Asia сравнил карты мира в обоих тайтлах — по мнению блогера, в Cyberpunk 2077 карта интуитивная и понятная, а в Starfield в ней легко можно запутаться.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 октября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.