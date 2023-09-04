Starfield сравнили с Cyberpunk 2077: интеллект ботов, экраны загрузки и физика воды

Блогер Bear Gaming Asia выпустил ролик, в котором сравнил между собой Starfield и актуальную версию Cyberpunk 2077. Автор наглядно продемонстрировал разницу в искусственном интеллекте и физике обоих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Bear Gaming Asia. Права на видео принадлежат CD Projekt RED/Bethesda.
Оказалось, что искусственный интеллект ботов более продвинут в Cyberpunk 2077 — они куда оперативнее реагируют на преступные действия главного героя, стараются сбежать с опасной территории и воспринимают оружие как прямую угрозу.
Автор сравнил и технические стороны проектов: чтобы попасть из одной зоны в другую, в Starfield нужно дождаться как минимум нескольких загрузок. В Cyberpunk 2077 же всё выполнено бесшовно: путешествовать по миру можно без каких-либо пауз.
Также Starfield не удалось опередить Cyberpunk 2077 в проработке физики воды — в ролевой игре от CD Projekt RED жидкость куда реалистичнее реагирует на взрывы гранат. Наконец, Bear Gaming Asia сравнил карты мира в обоих тайтлах — по мнению блогера, в Cyberpunk 2077 карта интуитивная и понятная, а в Starfield в ней легко можно запутаться.
Полноценный релиз Starfield состоится 6 октября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.
- 4 сентября 2023
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17
-
16:50
-
15:52
-
15:27
-
14:39
-
13:55
-
13:23
-
12:48
-
12:18