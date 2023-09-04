Звёзды сериала «Во все тяжкие» присоединились к забастовке актёров Голливуда

В начале сентября к забастовке актёров США присоединились Брайан Крэнстон и Аарон Пол — звёзды сериала «Во все тяжкие». Оба знаменитых актёра решили принять участие в протесте: они требуют повышения оплаты труда и улучшения условий работы с учётом развития онлайн-кинотеатров.

Как рассказал Аарон Пол, он не получил ни копейки после выхода сериала на Netflix, хотя в онлайн-кинотеатре «Во все тяжкие» стали большим хитом и до сих пор пользуются популярностью у подписчиков сервиса. Эта ситуация должна измениться, считает исполнитель роли Джесси Пинкмана.

Честно говоря, я не получил ни цента от Netflix за «Во все тяжкие», и для меня это полное безумие. Я думаю, что многие онлайн-кинотеатры прекрасно знают, что им сходит с рук невыплата справедливой заработной платы, но сейчас пришло время раскошелиться.

Забастовка актёров Голливуда стартовала 14 июля и продолжается до сих пор. В связи с этим кинокомпании начали переносить свои релизы на более поздние даты, а съёмки многих текущих проектов приостановлены на неопределённый срок.