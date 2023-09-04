Звёзды сериала «Во все тяжкие» присоединились к забастовке актёров Голливуда

В начале сентября к забастовке актёров США присоединились Брайан Крэнстон и Аарон Пол — звёзды сериала «Во все тяжкие». Оба знаменитых актёра решили принять участие в протесте: они требуют повышения оплаты труда и улучшения условий работы с учётом развития онлайн-кинотеатров.
Как рассказал Аарон Пол, он не получил ни копейки после выхода сериала на Netflix, хотя в онлайн-кинотеатре «Во все тяжкие» стали большим хитом и до сих пор пользуются популярностью у подписчиков сервиса. Эта ситуация должна измениться, считает исполнитель роли Джесси Пинкмана.
Честно говоря, я не получил ни цента от Netflix за «Во все тяжкие», и для меня это полное безумие. Я думаю, что многие онлайн-кинотеатры прекрасно знают, что им сходит с рук невыплата справедливой заработной платы, но сейчас пришло время раскошелиться.
Забастовка актёров Голливуда стартовала 14 июля и продолжается до сих пор. В связи с этим кинокомпании начали переносить свои релизы на более поздние даты, а съёмки многих текущих проектов приостановлены на неопределённый срок.
- 4 сентября 2023
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17
-
16:50
-
15:52
-
15:27
-
14:39
-
13:55
-
13:23
-
12:48
-
12:18