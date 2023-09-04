«Финник 2» и новые «Фиксики»: Фонд кино выделил деньги на 12 новых российских мультфильмов

В Фонде кино объявили итоги недавней защиты российских анимационных проектов, которая прошла в середине августа — из 20 проектов решено поддержать 12.

Так, Фонд кино выделит деньги на продолжение мультфильма «Финник» от создателей «Смешариков»: вторую часть приключений озорного домовёнка планируется выпустить в 2026 году.

Поддержку также получили полнометражные мультфильмы по известным сериалам — «Фиксики и инопланетяне» (релиз в декабре 2026-го) и «Три кота и ледниковый период» (выйдет 19 декабря 2024-го). Деньги выделены и на новые части «Кощея» с «Ганзель и Гретель».

Другие проекты, получившие финансирование от Фонда Кино:

«Доктор Динозавров» — приключения неспокойной семьи, попавшей в доисторический мир. Выйдет в кинотеатрах в июне 2025 года;

«Маракуда» — новая работа от СТВ, создавшей «Трёх богатырей» и многие другие известные мультики. Авторы намерены рассказать историю сына вождя племени, причём уже готовится продолжение;

«На связи» — история об умном смартфоне, который всеми силами пытается помешать отношениям своего хозяина-подростка с девушкой;

«Невельской» — аниме о путешествии капитана военно-морского флота и маленькой девочки, которая ищет свою семью;

Видео доступно на YouTube-канале Анимационной студии Мечталёт. Права на видео принадлежат АС Мечталёт.

«Сказки Енисея» — мультфильм о приключениях юного волшебного существа Киряря, который путешествует по Сибири и изучает родные места;

«Серафима» — история о детях, которые пытаются помешать разрушению святых мест;

«Малуша» — мультфильм про викинга, попавшего в процветающий русский город. Проект призван возродить образы былинных русских героев и выйдет в 2026 году.

В то же время в поддержке было отказано российскому аналогу фильма «Тачки» и ряду других проектов.