«Финник 2» и новые «Фиксики»: Фонд кино выделил деньги на 12 новых российских мультфильмов

В Фонде кино объявили итоги недавней защиты российских анимационных проектов, которая прошла в середине августа — из 20 проектов решено поддержать 12.
Так, Фонд кино выделит деньги на продолжение мультфильма «Финник» от создателей «Смешариков»: вторую часть приключений озорного домовёнка планируется выпустить в 2026 году.
Поддержку также получили полнометражные мультфильмы по известным сериалам — «Фиксики и инопланетяне» (релиз в декабре 2026-го) и «Три кота и ледниковый период» (выйдет 19 декабря 2024-го). Деньги выделены и на новые части «Кощея» с «Ганзель и Гретель».
Другие проекты, получившие финансирование от Фонда Кино:
- «Доктор Динозавров» — приключения неспокойной семьи, попавшей в доисторический мир. Выйдет в кинотеатрах в июне 2025 года;
- «Маракуда» — новая работа от СТВ, создавшей «Трёх богатырей» и многие другие известные мультики. Авторы намерены рассказать историю сына вождя племени, причём уже готовится продолжение;
- «На связи» — история об умном смартфоне, который всеми силами пытается помешать отношениям своего хозяина-подростка с девушкой;
- «Невельской» — аниме о путешествии капитана военно-морского флота и маленькой девочки, которая ищет свою семью;
Видео доступно на YouTube-канале Анимационной студии Мечталёт. Права на видео принадлежат АС Мечталёт.
- «Сказки Енисея» — мультфильм о приключениях юного волшебного существа Киряря, который путешествует по Сибири и изучает родные места;
- «Серафима» — история о детях, которые пытаются помешать разрушению святых мест;
- «Малуша» — мультфильм про викинга, попавшего в процветающий русский город. Проект призван возродить образы былинных русских героев и выйдет в 2026 году.
В то же время в поддержке было отказано российскому аналогу фильма «Тачки» и ряду других проектов.
- 4 сентября 2023
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17
-
16:50
-
15:52
-
15:27
-
14:39
-
13:55
-
13:23
-
12:48
-
12:18