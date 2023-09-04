Вышел тизер российского сериала «Золотое дно» в духе «Наследников»

Онлайн-кинотеатр Иви представил первый ролик, посвящённый новому оригинальному сериалу «Золотое дно». Проект должен показать богатую жизнь и интриги в бизнес-сфере высокого уровня.
По сюжету смерть владельца крупного строительного холдинга повлекла за собой неизбежную борьбу за огромное наследство — конфликты с попытками помешать друг другу любыми способами и выйдут на первый план.
Сценарий к «Золотому дну» создал писатель Сергей Минаев, а главная роль финансиста, которая возвращается в холдинг после долгой паузы, досталась Юлии Снигирь.
Видео доступно на YouTube-канале Иви. Права на видео принадлежат Иви
В проекте также приняли участие другие известные актёры, в том числе Алексей Гуськов, Павел Попов, Валерий Карпов и Ростислав Бершауэр.
Премьера первых двух эпизодов состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в начале сентября. Полностью «Золотое дно» выйдет на Иви в 2024 году.
- 4 сентября 2023
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
-
16:37
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17
-
16:50
-
15:52
-
15:27