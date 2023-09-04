Вышел тизер российского сериала «Золотое дно» в духе «Наследников»

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Онлайн-кинотеатр Иви представил первый ролик, посвящённый новому оригинальному сериалу «Золотое дно». Проект должен показать богатую жизнь и интриги в бизнес-сфере высокого уровня.

По сюжету смерть владельца крупного строительного холдинга повлекла за собой неизбежную борьбу за огромное наследство — конфликты с попытками помешать друг другу любыми способами и выйдут на первый план.

Сценарий к «Золотому дну» создал писатель Сергей Минаев, а главная роль финансиста, которая возвращается в холдинг после долгой паузы, досталась Юлии Снигирь.

Видео доступно на YouTube-канале Иви. Права на видео принадлежат Иви

В проекте также приняли участие другие известные актёры, в том числе Алексей Гуськов, Павел Попов, Валерий Карпов и Ростислав Бершауэр.

Премьера первых двух эпизодов состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в начале сентября. Полностью «Золотое дно» выйдет на Иви в 2024 году.