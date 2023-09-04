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В Госдуме хотят заблокировать все VPN-сервисы — хотя признают, что это невозможно

В Госдуме хотят заблокировать все VPN-сервисы — хотя признают, что это невозможно
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Роскомнадзор пытается заблокировать в России все существующие VPN-сервисы. Об этом нашим коллегам из «Ленты.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Депутат также призвал блокировать сайты, которые содержат информацию о способах обхода — инструкции и ссылки на работающие VPN.

Этих сайтов достаточно много развелось, их нужно тоже блокировать, потому что они, отвлекаясь от всего, просто учат нарушать закон.

При этом Матвейчев признался, что заблокировать все VPN невозможно, поскольку одни сервисы по обходу запретов в Сети меняют адреса, а вместо других появляются новые.

Не так всё просто на самом деле. Есть сложности, они создают всевозможные зеркала, они уходят на всевозможные резервы. Это борьба постоянна. Кого-то блокируют, а они заново возникают.

Ранее в Госдуме начали обсуждать регулирование контента, созданного при помощи нейросетей.

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