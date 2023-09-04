Знаменитый режиссёр Вуди Аллен раздумывает об уходе из кино

Знаменитый американский режиссёр Вуди Аллен приехал на Венецианский кинофестиваль и представил там свою новую работу — Coup de Chance. Журналисты издания Variety пообщались с одним из самых именитых постановщиков Голливуда и выяснили, что кинодеятель готовится уйти из кино.

Дело в том, что 87-летний Аллен, автор «Полночи в Париже», «Дождливого дня в Нью-Йорке» и многих других знаменитых картин, устал искать финансирование для своих фильмов. При этом режиссёр отмечает, что у него ещё много идей для будущих лент, однако он не хочет провести всю оставшуюся жизнь в поисках подходящей киностудии.

У меня так много идей для фильмов, которые я бы снял, если бы их профинансировали. Но сейчас я не знаю, хватит ли у меня запала тратить столько времени и сил в попытках получить деньги на свой следующий фильм.

Ближайшей картиной Вуди Аллена станет мелодраматический триллер на французском языке, действие которого происходит в Париже. Лента официально выйдет и в России под названием «Великая ирония».