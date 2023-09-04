В России создали первый в мире электросамокат, который управляется силой мысли

Сервис проката электросамокатов Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry разработали и протестировали прототип, который управляется при помощи мысли.

Авторы эксперимента программным образом совместили устройство, которое считывает сигналы головного мозга, и самокат Whoosh Segway Ninebot.

За основу взяли показатель концентрации внимания. Если человек фокусируется на дороге, скорость самоката возрастает — а если смотрит по сторонам, то сразу начинает ехать медленнее. Это первый подобный эксперимент в мире.

Видео доступно на YouTube-канале Neiry. Права на видео принадлежат Neiry.

Авторы подчёркивают экспериментальный характер проекта — на текущий момент в Whoosh не планируют использовать эту функцию в массовых поездках.