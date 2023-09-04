В России создали первый в мире электросамокат, который управляется силой мысли
Поделиться
Сервис проката электросамокатов Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry разработали и протестировали прототип, который управляется при помощи мысли.
Авторы эксперимента программным образом совместили устройство, которое считывает сигналы головного мозга, и самокат Whoosh Segway Ninebot.
За основу взяли показатель концентрации внимания. Если человек фокусируется на дороге, скорость самоката возрастает — а если смотрит по сторонам, то сразу начинает ехать медленнее. Это первый подобный эксперимент в мире.
Видео доступно на YouTube-канале Neiry. Права на видео принадлежат Neiry.
Авторы подчёркивают экспериментальный характер проекта — на текущий момент в Whoosh не планируют использовать эту функцию в массовых поездках.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
-
16:37
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17
-
16:50
-
15:52
-
15:27
Партнерский контент