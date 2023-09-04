Huawei выпустит свой аналог Windows — версию операционной системы HarmonyOS для ПК

Операционная система Huawei под названием HarmonyOS получит полноценную версию для персональных компьютеров.

Об этом рассказал Ван Чэнлу, бывший исполнительный директор компании. Судя по всему, уже в следующем году Huawei планирует выпустить ОС на рынок и, возможно, продавать ноутбуки, работающие на HarmonyOS.

Изначально HarmonyOS создавалась как альтернатива Android на фоне санкций США — китайский производитель техники создал свою ОС, используя открытый код Android, но вырезав все сервисы Google. Сейчас на ней работают многие смартфоны.

Теперь же операционную систему для мобильных устройств планируют адаптировать под ПК. Ранее Huawei уже выпускала ноутбуки с возможностью установить тестовую версию HarmonyOS, а сейчас речь идёт о полноценном релизе.