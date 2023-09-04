Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Huawei выпустит свой аналог Windows — версию операционной системы HarmonyOS для ПК

Huawei выпустит свой аналог Windows — версию операционной системы HarmonyOS для ПК
Аудио-версия:
Комментарии

Операционная система Huawei под названием HarmonyOS получит полноценную версию для персональных компьютеров.

Об этом рассказал Ван Чэнлу, бывший исполнительный директор компании. Судя по всему, уже в следующем году Huawei планирует выпустить ОС на рынок и, возможно, продавать ноутбуки, работающие на HarmonyOS.

Изначально HarmonyOS создавалась как альтернатива Android на фоне санкций США — китайский производитель техники создал свою ОС, используя открытый код Android, но вырезав все сервисы Google. Сейчас на ней работают многие смартфоны.

Теперь же операционную систему для мобильных устройств планируют адаптировать под ПК. Ранее Huawei уже выпускала ноутбуки с возможностью установить тестовую версию HarmonyOS, а сейчас речь идёт о полноценном релизе.

Материалы по теме
Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 Pro со спутниковой связью
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android