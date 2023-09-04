Российские школьники выиграли четыре золота на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники получили четыре золотые медали по итогам 35-й Международной олимпиады по информатике, которая прошла в Венгрии с 28 августа по 3 сентября.

Необходимое количество баллов на IOI 2023 (International Olympiad in Informatics) набрали все члены сборной России (выступала под нейтральным флагом) — москвичи Иван Пискарёв и Антон Степанов, а также Валерий Родионов и Гимран Абдуллин из Казани.

Олимпиада IOI 2023 прошла в два тура по пять часов. Во время каждого участникам предлагалось решить по три алгоритмические задачи, с чем успешно справились юные математики из России.

Таким образом, российские школьники повторили максимальный результат, показанный в 2019 году — четыре золота из четырёх. В прошлом году наша команда получила три золотые медали.