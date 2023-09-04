Российские школьники выиграли четыре золота на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники получили четыре золотые медали по итогам 35-й Международной олимпиады по информатике, которая прошла в Венгрии с 28 августа по 3 сентября.
Необходимое количество баллов на IOI 2023 (International Olympiad in Informatics) набрали все члены сборной России (выступала под нейтральным флагом) — москвичи Иван Пискарёв и Антон Степанов, а также Валерий Родионов и Гимран Абдуллин из Казани.
Олимпиада IOI 2023 прошла в два тура по пять часов. Во время каждого участникам предлагалось решить по три алгоритмические задачи, с чем успешно справились юные математики из России.
Таким образом, российские школьники повторили максимальный результат, показанный в 2019 году — четыре золота из четырёх. В прошлом году наша команда получила три золотые медали.
- 4 сентября 2023
-
18:46
-
18:31
-
18:08
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
-
16:37
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17