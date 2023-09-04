Умер Стивен Харвелл, исполнитель культовых песен All Star и I’m a Believer из «Шрека»

Сегодня, 4 сентября, в возрасте 56 лет в США скончался экс-солист группы Smash Mouth Стивен Скотт Харвелл.

Он широко известен благодаря исполнению песен All Star и I’m a Believer из первого «Шрека». Клип на All Star стал популярен и сам по себе, набрав более 457 млн просмотров только на YouTube.

Видео доступно на YouTube-канале Smash Mouth. Права на видео принадлежат Smash Mouth.

Десять лет назад у музыканта диагностировали кардиомиопатию — болезнь, из-за которой сердце не может в полной мере перекачивать кровь. Из-за этого у Харвелла развилась сердечная недостаточность, также он боролся с алкоголизмом, развившимся после смерти сына.

После одного из выступлений в октябре 2021 года солист объявил, что завершает музыкальную карьеру — позже он намекал, что причиной стали именно проблемы со здоровьем.

Вчера в Сети появилась информация, что Стивен Харвелл находится в хосписе в критическом состоянии и ему осталось несколько дней. Сегодня утром он скончался.