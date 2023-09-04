В Fortnite появилась карта «Ван-Пис» — фанаты обсуждают полноценную коллаборацию

Авторы сериала «Ван-Пис» по мотивам одноимённого аниме, который вышел на Netflix несколько дней назад, представили карту для видеоигры Fortnite.

Новая локация в стиле One Piece доступна в режиме «Креатив». Присоединиться к игре можно по специальному коду 7374-8187-1871.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Это пока нельзя назвать полноценной коллаборацией, как в случае c «Магической битвой», «Ведьмаком», или «Звёздными войнами», так как свою локацию в «Креатив» может добавить любой.

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Тем не менее ряд инсайдеров утверждают, что это только первый шаг к большому сотрудничеству Fortnite и One Piece — в одной из следующих глав будут добавлены косметические предметы и новые режимы, а пока их выход решено отложить из-за других коллабораций в игре.