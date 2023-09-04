Анонсирован бюджетный смартфон OPPO A38 с камерой на 50 МП и быстрой зарядкой
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Производитель техники OPPO представил новый смартфон серии А — OPPO A38. Компания отмечает, что речь идёт об устройстве начального уровня.
Так, OPPO A38 работает на недорогом, но современном чипсете MediaTek Helio G85 и предлагает 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ. Внутреннее хранилище — 128 ГБ.
Фото: OPPO
Вместе с этим у смартфона есть явные преимущества перед конкурентами: экран поддерживает разрешение HD+, основная камера на 50 мегапикселей и быстрая зарядка мощностью 33 Вт.
Цена и дата старта продаж пока неизвестны, но, судя по всему, смартфон не будет слишком дорогим — похожий на него OPPO A17 можно купить всего за 9 тысяч рублей. OPPO продолжает работу в России, так что гаджет поступит в продажу в ближайшее время.
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