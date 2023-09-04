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Первое место в мировом рейтинге игроков Counter-Strike 2 заняла девушка

Первое место в мировом рейтинге игроков Counter-Strike 2 заняла девушка
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Известный стример по Counter-Strike Марк ohnePixel взял интервью у игрока под ником 月光 — именно этот аккаунт возглавляет таблицу лучших игроков в Counter-Strike 2, которую ввели несколько дней назад.

Лидером мирового рейтинга неожиданно оказалась девушка. Во время общения с ohnePixel она рассказала, что завершила калибровку со счётом 9:1, а затем вместе с друзьями выиграла ещё 45 матчей подряд.

При этом она призналась, что играла только в группе из пяти человек, причём на серверах Северной Америки — вероятно, ей просто не встретились серьёзные противники. Рейтинг девушки на FACEIT составляет лишь 3000, и она уверена, что многие киберспортсмены смогут обыграть и обогнать её в будущем.

Лидер мирового рейтинга CS2 также отметила, что не понимает, каким образом Valve считает баллы при победе и поражении.

Таблицы лидеров в Counter-Strike 2 появились 1 сентября. Вместе с этим было снижено количество раундов, необходимое для победы.

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