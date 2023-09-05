Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» покажут в Москве под другими названиями

Как обратили внимание в издании Baza, совсем скоро «Барби» и «Оппенгеймер» доберутся до российских кинотеатров. Однако в киносети «Радуга кино» ленты будут показывать под совершенно другими названиями — «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно.
Фото: «Радуга кино»
Так, «Оппенгеймера» («Дубак») начнут показывать в кинотеатрах с 7 сентября 2023 года, а «Барби» («Быстрые свидания») — с 16 сентября. Судя по всему, киносеть решила использовать другие названия для маскировки: ранее подобным образом показывали другие голливудские блокбастеры, включая «Аватара 2» и «Стражей Галактики 3».
При этом в некоторых других кинотеатрах страны сеансы «Оппенгеймера» уже стартовали, а премьера «Барби» намечена на 9-е число. Лента с Райаном Гослингом и Марго Робби тем временем должна выйти в онлайне в ближайшее время.
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