Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» покажут в Москве под другими названиями

Как обратили внимание в издании Baza, совсем скоро «Барби» и «Оппенгеймер» доберутся до российских кинотеатров. Однако в киносети «Радуга кино» ленты будут показывать под совершенно другими названиями — «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно.

Фото: «Радуга кино»

Так, «Оппенгеймера» («Дубак») начнут показывать в кинотеатрах с 7 сентября 2023 года, а «Барби» («Быстрые свидания») — с 16 сентября. Судя по всему, киносеть решила использовать другие названия для маскировки: ранее подобным образом показывали другие голливудские блокбастеры, включая «Аватара 2» и «Стражей Галактики 3».

При этом в некоторых других кинотеатрах страны сеансы «Оппенгеймера» уже стартовали, а премьера «Барби» намечена на 9-е число. Лента с Райаном Гослингом и Марго Робби тем временем должна выйти в онлайне в ближайшее время.