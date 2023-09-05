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Выход «Барби» в онлайне перенесли на 12 сентября

Выход «Барби» в онлайне перенесли на 12 сентября
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Цифровая премьера фильма «Барби» ожидалась 5 сентября, но фильм так и не появился на западных сервисах. Премьеру ленты в онлайне отложили до 12 сентября.

Причина переноса цифрового релиза — желание Warner Bros. выпустить фильм в повторный прокат с 22 по 29 сентября — ленту покажут в формате IMAX и добавят дополнительные сцены после титров. Якобы из-за этого и перенесли цифровую премьеру.

Для зрителей из России это значит, что фильм доберётся до кинотеатров страны позже. Не 9 числа, как планировалось, а, похоже, только 16 или 17.

«Барби» получила высокие оценки от критиков и зрителей. Также фильм стал самым кассовым в 2023 году, обогнав по сборам мультфильм про братьев Марио. Получит ли картина продолжение, пока сказать трудно.

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