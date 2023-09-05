«Самые успешные фильмы — довольно длинные»: Кристофер Нолан — о долгом кино
Поделиться
Кристофер Нолан — любитель длинных фильмов. Его последняя работа, «Оппенгеймер», длится целых 3 часа. Режиссёр не видит ничего плохого в продолжительных лентах, поскольку именно они, считает постановщик, самые популярные.
Нолан отметил, что если фильм действительно затянет, то время пролетит незаметно. В обратном случае всё будет наоборот.
Я работаю в кино уже 25 лет и всё время слышу, как говорят, что у молодых людей сокращается концентрация внимания. Я вообще не считаю это правдой. Я представил Universal 180-страничный сценарий. Я сказал, что фильм будет длиться 3 часа. Самым успешным фильмом в Америке в то время были «Мстители: Финал», они идут 3 часа и 2 минуты. Если вы посмотрите на историю кино, то увидите, что самые успешные фильмы, как правило, довольно длинные.
«Оппенгеймер» вышел во всех кинотеатрах мира, кроме России. Доберётся ли картина в итоге до страны, неизвестно. Но в Москве нашли решение, как «замаскировать» ленту.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
08:45
-
08:05
-
07:30
-
06:59
-
06:43
-
00:07
- 4 сентября 2023
-
22:58
-
21:08
-
20:29
-
19:50
-
19:33
-
18:46
-
18:31
-
18:08
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
-
16:37
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
Партнерский контент