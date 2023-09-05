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«Самые успешные фильмы — довольно длинные»: Кристофер Нолан — о долгом кино

«Самые успешные фильмы — довольно длинные»: Кристофер Нолан — о долгом кино
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Кристофер Нолан — любитель длинных фильмов. Его последняя работа, «Оппенгеймер», длится целых 3 часа. Режиссёр не видит ничего плохого в продолжительных лентах, поскольку именно они, считает постановщик, самые популярные.

Нолан отметил, что если фильм действительно затянет, то время пролетит незаметно. В обратном случае всё будет наоборот.

Я работаю в кино уже 25 лет и всё время слышу, как говорят, что у молодых людей сокращается концентрация внимания. Я вообще не считаю это правдой. Я представил Universal 180-страничный сценарий. Я сказал, что фильм будет длиться 3 часа. Самым успешным фильмом в Америке в то время были «Мстители: Финал», они идут 3 часа и 2 минуты. Если вы посмотрите на историю кино, то увидите, что самые успешные фильмы, как правило, довольно длинные.

«Оппенгеймер» вышел во всех кинотеатрах мира, кроме России. Доберётся ли картина в итоге до страны, неизвестно. Но в Москве нашли решение, как «замаскировать» ленту.

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