В Starfield нашли отсылку к фразе Сэма из «Властелина колец»
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В Starfield множество отсылок. Какие-то из них лежат на поверхности, а для поиска других придётся постараться. К счастью, геймеры помогают друг другу и сами делятся интересными находками.
Одной из таких поделился пользователь Reddit под ником turntrout101. Он прочитал игровое описание картофеля и сразу же вспомнил, где уже видел нечто подобное — во «Властелине колец». Описание картошки полностью соответствует тому, как о ней рассказывал Сэм во время беседы с Голлумом.
Приготовить это можно многими способами. Сварить, приготовить пюре или использовать в рагу — рецепты почти безграничны.
Фото: turntrout101
Фото: turntrout101
Starfield Доступна для обладателей премиального издания на ПК и Xbox Series. Глобальный релиз состоится уже завтра. Игра есть в Game Pass.
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