Депутат Госдумы не поддержал решение Минкульта не показывать «Барби» и «Оппенгеймера»
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Несколько дней назад стало известно, что самые громкие фильма года, «Барби» и «Оппенгеймер», не покажут в России из-за того, что фильмы подрывают духовно-нравственные ценности. На это отреагировал депутат Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, фильмы не противоречат никаким законам России. Более того, содержание лент Горелкину понравилось. Также Горелкин отметил, что некоторым фильмам в этом году с действительно спорным содержанием прокатное удостоверение всё же выдали.
Возможно, это моё субъективное восприятие, но история создания ядерного оружия и исследование внутреннего мира одного из отцов атомной бомбы несут в себе гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда. Да и кино про Барби глубже, чем кажется, и содержит изрядную порцию социальной сатиры. Конечно, оба фильма далеко не шедевры мировой культуры, но намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы).
«Барби» ожидается в кинотеатрах России в сентябре. А вот про «Оппенгеймера» пока ничего не известно.
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