«Вы смотрите как на товар»: журналистка — о модах, делающих женщин в играх красивее

Главный редактор TheGamer Стейси Хэнли опубликовала на сайте материал, посвящённый тому, как геймеры в играх пытаются сделать женских персонажей красивее и подогнать под свой стандарт внешности. Хэнли взяла за пример Baldur's Gate 3.

По словам Стейси, её поразило, как быстро ролевая игра Larian получила моды с раздеванием женских героинь. Также было много модов, делающих Шэдоухарт ещё привлекательнее, а Лаэзель полностью меняли внешность.

Проблема сама по себе в том, что вы не можете прочувствовать историю Лаэзель такой, какая она есть, потому что она объективно не самое красивое создание. Шэдоухарт, однако, традиционно привлекательная женщина. Посмотреть на неё и мгновенно подумать о том, как можно сделать её ещё идеальнее говорит о том, что вы смотрите на женщин в играх как на товар.

Ещё в качестве примеров подобных игр журналистка привела Mass Effect, Dragon Age, Cyberpunk 2077 и Tomb Raider. Хэнли не одобряет такой подход и задаётся вопросом, зачем вообще играть, если полностью всё менять.

Я всегда придерживалась мнения, что моддинг персонажей в видеоиграх должен быть похож на фанфики — то есть добавлять дополнительные знания, дополнительные квесты, дополнительные сцены, дополнительные костюмы. Но чтобы писать фанфики, вам нужно быть фанатом. Если вы меняете внешность Шэдоухарт только потому, что она недостаточно привлекательна, зачем вы играете?