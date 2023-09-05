Экс-глава PlayStation считает, что Apple и Netflix разрушают игровую индустрию
Поделиться
Бывший глава PlayStation Шон Лэйден в интервью изданию GameIndustry.biz поделился мнением по поводу того, что рынок постепенно захватывают гигантские компании, в числе которых Google, Netflix, Apple и Amazon.
По мнению Лэйдена, все эти корпорации уничтожают игровую индустрию, поскольку видят в ней только деньги и доход, а не творчество, как настоящие разработчики игр.
Прямо сейчас мы видим, как все крупные компании говорят: «О, игры? Они приносят миллиарды долларов в год? Я стану частью этого». И поэтому у нас есть Google, Netflix, Apple и Amazon, которые хотят отыграться и пытаются разрушить нашу индустрию.
Также Лэйден подчеркнул, что всем представителям игровой индустрии нужно подготовиться к любым последствиям вмешательства крупных компаний.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
11:38
-
10:49
-
10:10
-
09:26
-
08:45
-
08:05
-
07:30
-
06:59
-
06:43
-
00:07
- 4 сентября 2023
-
22:58
-
21:08
-
20:29
-
19:50
-
19:33
-
18:46
-
18:31
-
18:08
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
-
16:37
-
16:14
-
15:51
-
15:39
-
15:14
-
14:42
-
14:10
-
13:53
-
13:24
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
Партнерский контент