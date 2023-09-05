Экс-глава PlayStation считает, что Apple и Netflix разрушают игровую индустрию

Бывший глава PlayStation Шон Лэйден в интервью изданию GameIndustry.biz поделился мнением по поводу того, что рынок постепенно захватывают гигантские компании, в числе которых Google, Netflix, Apple и Amazon.

По мнению Лэйдена, все эти корпорации уничтожают игровую индустрию, поскольку видят в ней только деньги и доход, а не творчество, как настоящие разработчики игр.

Прямо сейчас мы видим, как все крупные компании говорят: «О, игры? Они приносят миллиарды долларов в год? Я стану частью этого». И поэтому у нас есть Google, Netflix, Apple и Amazon, которые хотят отыграться и пытаются разрушить нашу индустрию.

Также Лэйден подчеркнул, что всем представителям игровой индустрии нужно подготовиться к любым последствиям вмешательства крупных компаний.