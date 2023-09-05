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Во втором сезоне «Уэнсдей» не будет одного из главных героев — инсайдер

Во втором сезоне «Уэнсдей» не будет одного из главных героев — инсайдер
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В начале января пользовательница «Твиттера» под ником Milkievich обвинила звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнса Уайта в домогательствах к молодым девушкам. Она утверждала, что Уайт с друзьями устраивал тусовки, где якобы спаивал юных фанаток и принуждал их к половым действиям. Спустя полгода актёр ответил на обвинения, отрицая всю информацию.

Как сообщает авторитетный инсайдер MyTimeToShineHello, сценаристы «Уэнсдей» решили убрать персонажа Хайнса Уайта из сюжета второго сезона. Теперь Ксавье Торп может появиться разве что в обсуждениях героев, однако его самого в продолжении не будет. Судя по всему, это связано с теми самыми обвинениями в домогательствах — актёр и авторы шоу пока не комментировали ситуацию.

У второго сезона «Уэнсдей» пока нет точной даты выхода. Продолжение изначально должно было выйти до конца 2024 года, однако в дело вмешались забастовки сценаристов и актёров, из-за которых Netflix был вынужден остановить производство американского контента.

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