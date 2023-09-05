Авторы Starfield — о пустых планетах в игре: астронавтам не было скучно на Луне

До релиза Starfield авторы хвастались наличием 1000 планет в игре. Разработчики признавали, что большая часть космических объектов будет необитаемой и довольно пустой, чтобы создать ощущение настоящего безграничного космоса.

Некоторым игрокам не понравился такой подход: они считают, что студия Bethesda могла создать куда меньше планет, но проработать их вручную. Против этой позиции выступил исполнительный директор Эшли Ченг. Он сравнил пустые небесные объекты с первой высадкой на Луну и заявил, что космос куда более пустое место, чем людям может казаться.

Смысл таких масштабов в том, чтобы игроки почувствовали себя маленькими. Чтобы у них голова шла кругом от этих масштабов. Все беспокоятся о том, что пустые планеты будут скучными, но когда астронавты впервые приземлились на Луну, там тоже было пусто, но им там не было скучно.

Геймдиректор Тодд Говард признался, что Bethesda рассматривала вариант с созданием куда меньшего количества планет. Однако это «не передало бы тех же ощущений от исследования».

Полноценный релиз Starfield состоится 6 октября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.