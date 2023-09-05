Mortal Kombat 1 станет основой сюжета для будущих частей серии

Дизайнер повествования студии NetherRealm Доминик Чианколо поделился новыми деталями сюжета Mortal Kombat 1. По его словам, будущий файтинг положит основу для будущего серии — именно с её событий и начнётся новая летопись «Смертельной битвы».

Mortal Kombat 1 — это трамплин, наша отправная точка для повествования. Это первый шаг на новом пути. Конечно, мы увидим, как персонажи развиваются, как они будут меняться, как с ними что-то будет происходить, но это еще не всё. Это только начало. Мы хотим создать нечто, что будет развиваться с течением времени.

Что касается следующих частей Mortal Kombat, то они во многом будут основываться на главных персонажах будущего файтинга. Судя по всему, Доминик Чианколо имеет в виду в том числе акцент на Лю Канге, который станет лицом и главным героем Mortal Kombat 1.

Выход Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания смогут начать прохождение на неделю раньше, 13-го числа.