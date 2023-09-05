Названы самые популярные смартфоны iPhone в России в 2023 году

Смартфоны линейки iPhone 14 поставили рекорд по продажам в количественном выражении в 2023 году среди всех устройств Apple в России. Об этом сообщает «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на продажи в компании.

Самым востребованным смартфоном Apple за восемь месяцев 2023 года стал iPhone 13 на 128 ГБ памяти. На второй позиции расположилась модель iPhone 11 на 128 ГБ, замкнул тройку прошлогодний флагман iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ. В пятёрку также попали iPhone 14 и iPhone 14 Pro с 256 ГБ.

Apple сохранила лидерство в денежных продажах смартфонов в России. Помимо iPhone 14 наиболее популярными линейками устройства компании оказались iPhone 13, iPhone 11, iPhone 12 и iPhone SE. Таким образом, спросом пользуются в том числе и прошлые поколения смартфонов Apple.