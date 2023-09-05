Забастовки в Голливуде обойдутся Warner Bros. примерно в $ 500 млн

Группа компаний Warner Bros. Discovery в своём новом отчёте перед инвесторами скорректировала прогноз прибыли за 2023 год.

Гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав и его команда снизили ожидания с 11–11,5 млрд долларов до 10,5–11 млрд. Главной причиной стали продолжающиеся забастовки актёров и сценаристов Голливуда.

Хотя Warner Bros. надеется, что забастовки скоро прекратятся, мы не можем предсказать, когда это произойдёт. Поскольку обе гильдии все еще бастуют, мы предполагаем, что финансовые последствия от них сохранятся до конца 2023 года.

Ранее в компании ожидали, что вернуться к полноценной работе получится в начале сентября — и даже тогда в Warner Bros. считали, что финансовые последствия тянулись бы минимум до конца года.

Гильдия сценаристов Голливуда объявила о забастовке в мае, а в июне к ней присоединилась Гильдия актёров. Они требуют улучшений условий труда и регламентирования контента, созданного с помощью нейросетей.