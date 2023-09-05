ZTE представила смартфон Axon 50 Lite — он практически скопирован с iPhone

Производитель смартфонов ZTE представил новую модель Axon 50 Lite, на дизайн которой сразу же обратили внимание пользователи.

Многим дизайн устройства напомнил смартфоны от Apple — внешнее сходство с iPhone найти достаточно просто.

Фото: ZTE

Производитель раскрыл не все характеристики ZTE Axon 50 Lite, но ряд специалистов считает, что смартфон и внутренне может напомнить iPhone.

У телефона 256 ГБ внутренней памяти, хотя лишь 4 ГБ «оперативки». Диагональ экрана составляет 6,6 дюйма с поддержкой разрешения Full HD+, а работает устройство на неизвестном восьмиядерном чипсете с частотой 1,6 ГГц.

В Мексике стоимость устройства составила $ 250 (около 24 тыс. рублей). Появится ли смартфон в продаже в России и если да, то по какой цене, пока неизвестно.