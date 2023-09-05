Netflix представил первый трейлер продолжения «Побега из курятника»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первое видео с кадрами из сиквела «Побега из курятника» — культового мультфильма в жанре пластилиновой анимации, который вышел в 2000 году.

По сюжету ленты «Побег из курятника 2» герои первой части мирно обживаются на новом месте, однако затем сталкиваются с новой угрозой и вынуждены отстаивать свою свободу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение самого кассового кукольного мультфильма должно выйти 10 ноября в онлайн-кинотеатре Netflix.

В озвучке «Побега из курятника 2» приняли участие такие актёры, как Закари Ливай, Тэндиве Ньютон, Белла Рамзи и Дэвид Брэдли. К своей роли вернётся только Линн Фергюсон, которая подарила свой голос Мак.