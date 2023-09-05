Netflix представил первый трейлер продолжения «Побега из курятника»
Поделиться
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первое видео с кадрами из сиквела «Побега из курятника» — культового мультфильма в жанре пластилиновой анимации, который вышел в 2000 году.
По сюжету ленты «Побег из курятника 2» герои первой части мирно обживаются на новом месте, однако затем сталкиваются с новой угрозой и вынуждены отстаивать свою свободу.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Продолжение самого кассового кукольного мультфильма должно выйти 10 ноября в онлайн-кинотеатре Netflix.
В озвучке «Побега из курятника 2» приняли участие такие актёры, как Закари Ливай, Тэндиве Ньютон, Белла Рамзи и Дэвид Брэдли. К своей роли вернётся только Линн Фергюсон, которая подарила свой голос Мак.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
16:25
-
16:11
-
15:55
-
15:25
-
15:04
-
14:41
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
12:54
-
12:48
-
12:21
-
12:10
-
11:38
-
10:49
-
10:10
-
09:26
-
08:45
-
08:05
-
07:30
-
06:59
-
06:43
-
00:07
- 4 сентября 2023
-
22:58
-
21:08
-
20:29
-
19:50
-
19:33
-
18:46
-
18:31
-
18:08
-
17:48
-
17:26
-
17:06
-
17:05
Партнерский контент