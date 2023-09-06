Starfield официально вышла на ПК, Xbox Series и в Game Pass

Bethesda выпустила свою новую игру — Starfield. Теперь покорять просторы космической RPG смогут все обладатели игры на ПК и Xbox Series, а также подписчики сервиса Game Pass. Ранее в игре проходил ранний доступ, который стартовал 1 сентября и был доступен только владельцам премиального издания игры.

Starfield — первая игра по новой вселенной Bethesda Game Studios со времён создания The Elder Scrolls. Новая космическая RPG — это во многом развитие идей «Скайрима» и Fallout 4. Большой обзор игры можно прочитать в нашем отдельном материале.

В планах у Bethesda уже есть выпуск патчей для Starfield и выпуск большого сюжетного дополнения под названием Shattered Space. О чём расскажет новое расширение, неизвестно.