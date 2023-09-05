Появились первые кадры фильма «Продавцы боли» от режиссёра фильмов по «Гарри Поттеру»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры будущего фильма «Продавцы боли» в жанре криминальной драмы.
Сюжет ленты основан на реальных событиях и вертится вокруг фигуры целеустремлённой молодой девушки, которая устраивается в фармакологическую компанию. По ходу событий оказывается, что эта компания торгует сильным обезболивающим, которое вызывает зависимость, — впереди героиню ждёт заговор с криминальным оттенком.
Фото: EW
Режиссёром фильма станет Дэвид Йейтс, известный благодаря четырём последним фильмам о Гарри Поттере и трём лентам серии «Фантастические твари». Сам постановщик признаётся, что устал от зелёных экранов и спецэффектов и теперь хочет снова почувствовать красоту реального кадра.
Фото: EW
Г»лавные роли исполнят Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Тихое место») и Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи»). Премьера состоится в Международном кинофестивале в Торонто, а мировой кинопрокат стартует 27 октября.
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