Появились первые кадры фильма «Продавцы боли» от режиссёра фильмов по «Гарри Поттеру»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры будущего фильма «Продавцы боли» в жанре криминальной драмы.

Сюжет ленты основан на реальных событиях и вертится вокруг фигуры целеустремлённой молодой девушки, которая устраивается в фармакологическую компанию. По ходу событий оказывается, что эта компания торгует сильным обезболивающим, которое вызывает зависимость, — впереди героиню ждёт заговор с криминальным оттенком.

Фото: EW

Режиссёром фильма станет Дэвид Йейтс, известный благодаря четырём последним фильмам о Гарри Поттере и трём лентам серии «Фантастические твари». Сам постановщик признаётся, что устал от зелёных экранов и спецэффектов и теперь хочет снова почувствовать красоту реального кадра.

Фото: EW

Г»лавные роли исполнят Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Тихое место») и Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи»). Премьера состоится в Международном кинофестивале в Торонто, а мировой кинопрокат стартует 27 октября.