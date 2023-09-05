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По мотивам игры про котика Stray снимут мультфильм

По мотивам игры про котика Stray снимут мультфильм
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Студия Annapurna Animation объявила о работе над экранизацией игры Stray. По мотивам приключения милого котика в мире киберпанка снимут полнометражный мультфильм, который перенесёт историю главного героя и его компаньона-робота на большой экран.

Кто выступит режиссёром будущего анимационного фильма, не уточняется. В планах у Annapurna также выпустить экранизацию триллера Twelve Minutes и немого приключения Journey.

Stray вышла летом 2022 года и рассказывала о приключениях обычного кота, который пытается выбраться на поверхность после того, как упал в недра заброшенного подземного города. Проект получил очень высокие отзывы от игроков: в Steam у проекта 97% положительных отзывов на основе 111 тыс. обзоров.

Наш обзор
Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями
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Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями
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