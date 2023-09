В Payday 3 пройдёт открытая бета — сыграть смогут все желающие

Студия Starbreeze Studios объявила о проведении стресс-теста в Payday 3. В период с 8 по 11 сентября в симулятор ограблений смогут сыграть все желающие на ПК, консолях PlayStation и Xbox. Судя по всему, это будет последняя бета вплоть до релиза проекта.

В тестовой версии будет доступно задание No Rest for the Wicked — сыграть можно будет за одного из четырёх героев: Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа. Разработчики также ограничат максимальный уровень прокачки для героев 22-м уровнем. Что касается оружия, то его нельзя будет прокачать выше восьмого уровня.

Payday 3 выйдет уже 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Игра недоступна в российском Steam, однако пользователи наверняка найдут обходные пути по установке бета-версии игры.