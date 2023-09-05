Авторы WhatsApp готовят серьёзные изменения дизайна приложения

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют переработать дизайн приложения. Об этом пишет портал WABetaInfo, обнаруживший новый интерфейс в одной из бета-версий.
Судя по всему, в скором времени верхняя панель WhatsApp изменит цвет с зелёного на белый. Вкладки «Чаты», «Статус» и «Звонки» переехали вниз, плюс к ним добавится кнопка «Сообщества».
Фото: Газета.ру
Кроме того, в чатах появится рубрикация переписок — например, личные и деловые сообщения будут расположены в разных папках.
Когда именно нововведения станут доступны всем пользователям WhatsApp, пока не сообщается.
В августе в мессенджере появилась возможность отправлять изображения в качестве HD. Для получения доступа к функционалу необходимо обновить приложение до последней версии.
- 5 сентября 2023
-
20:36
-
20:14
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:42
-
17:25
-
16:52
-
16:25
-
16:11
-
15:55
-
15:25
-
15:04
-
14:41
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
12:54
-
12:48
-
12:21
-
12:10
-
11:38
-
10:49
-
10:10
-
09:26
-
08:45
-
08:05
-
07:30
-
06:59
-
06:43
-
00:07