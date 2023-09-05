Авторы WhatsApp готовят серьёзные изменения дизайна приложения

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют переработать дизайн приложения. Об этом пишет портал WABetaInfo, обнаруживший новый интерфейс в одной из бета-версий.

Судя по всему, в скором времени верхняя панель WhatsApp изменит цвет с зелёного на белый. Вкладки «Чаты», «Статус» и «Звонки» переехали вниз, плюс к ним добавится кнопка «Сообщества».

Фото: Газета.ру

Кроме того, в чатах появится рубрикация переписок — например, личные и деловые сообщения будут расположены в разных папках.

Когда именно нововведения станут доступны всем пользователям WhatsApp, пока не сообщается.

В августе в мессенджере появилась возможность отправлять изображения в качестве HD. Для получения доступа к функционалу необходимо обновить приложение до последней версии.