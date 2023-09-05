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В новом патче Baldur's Gate 3 исправили недоступные реплики Минтары — теперь они работают

В новом патче Baldur's Gate 3 исправили недоступные реплики Минтары — теперь они работают
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Разработчики игры Baldur's Gate 3 выпустили обновление, которое исправило поведение Минтары и некоторые другие ошибки.

Ранее заблокированные реплики Минтары, которых насчитывается около 1,5 тысячи, теперь работают — игроки могут продолжить роман с ней и узнать о прошлом девушки в ходе третьего акта. В то же время спутники, которые ранее не реагировали на ваше с Минтарой общение, теперь будут обсуждать это.

Был также исправлен баг, из-за которого невозможно было начать диалог (собеседники думали, что вы заняты другим разговором). Остальные исправления по большей части касаются графики, производительности и работы мультиплеера.

Только вчера студия Larian выпустила прошлый большой хотфикс, который исправил слишком похотливое поведение спутников главного героя.

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