Некоторые игроки прошли Starfield в раннем доступе и вернули за неё деньги в Steam

Прямо перед официальным релизом Starfield на ПК и консолях Xbox Series на форуме Steam появилось обсуждение, в котором автор утверждает, что вернул деньги за игру, наиграв в раннем доступе 27 часов. По его словам, это «было отличное демо», однако его не устроила производительность на компьютере с GeForce RTX 3060 Ti.

Некоторые другие игроки в комментариях заявили, что тоже решили вернуть средства за Starfield, пройдя игру до конца. Судя по всему, Valve никак не ограничивает систему возвратов игр до полноценного выхода, поэтому в теории геймеры могли наиграть около 120 часов, пройти её и вернуть без каких-либо проблем.

Аналогично поступили в том числе и стримеры, среди которых российский блогер UselessMouth и новозеландский автор контента Quin69. Последний заявил, что его обманула рекламная кампания игры и сейчас Starfield представляет из себя «забагованное нечто».

Пока неясно, примет ли Valve какие-то меры против подобных возвратов. Вполне возможно, что в будущем игроки не смогут вернуть игру даже в раннем доступе, если наиграли в неё более двух часов.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября в 3:00 мск. Игра выйдет на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.