Starfield стартовала в Steam с 88% положительных отзывов

Несколько часов назад состоялся глобальный релиз Starfield для обладателей стандартного издания игры. В Steam у тайтла уже образовался пользовательский рейтинг. Судя по тому, как проект активно критикуют, рейтинг ещё отличный.

На данный момент тайтл собрал уже почти 5 тыс. отзывов. Рейтинг составляет 88%. Со временем он может либо незначительно упасть, либо повыситься.

Фото: Steam

Также будет интересно посмотреть на пиковый онлайн в выходные. Пока что в Starfield играют 230 тыс. человек, тогда как онлайн в раннем доступе превысил 250 тыс.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл также есть в Game Pass. Русский язык игра не поддерживает, но на ПК фанаты добавили локализацию с помощью машинного перевода.