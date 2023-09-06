Starfield стартовала в Steam с 88% положительных отзывов
Поделиться
Несколько часов назад состоялся глобальный релиз Starfield для обладателей стандартного издания игры. В Steam у тайтла уже образовался пользовательский рейтинг. Судя по тому, как проект активно критикуют, рейтинг ещё отличный.
На данный момент тайтл собрал уже почти 5 тыс. отзывов. Рейтинг составляет 88%. Со временем он может либо незначительно упасть, либо повыситься.
Фото: Steam
Также будет интересно посмотреть на пиковый онлайн в выходные. Пока что в Starfield играют 230 тыс. человек, тогда как онлайн в раннем доступе превысил 250 тыс.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл также есть в Game Pass. Русский язык игра не поддерживает, но на ПК фанаты добавили локализацию с помощью машинного перевода.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
07:35
-
07:04
-
06:32
-
03:00
- 5 сентября 2023
-
22:02
-
21:48
-
20:36
-
20:14
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:42
-
17:25
-
16:52
-
16:25
-
16:11
-
15:55
-
15:25
-
15:04
-
14:41
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
12:54
-
12:48
-
12:21
-
12:10
-
11:38
-
10:49
-
10:10
-
09:26
Партнерский контент