Вышел новый трейлер продолжения культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола»

Universal Pictures опубликовала свежий трейлер продолжения культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола». Сиквел выйдет под названием Believer («Верующий»).
В ролике показали главных героев и двух девочек, которые будут одержимы. Для ритуала экзорцизма родственники будут вынуждены вызвать священников.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Изгоняющий дьявола» — легендарный фильм ужасов 1973 года. История ленты посвящена семье известной актрисы, в которой случается страшное — несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Специалисты не понимают, в чём дело, и только священник осознаёт, что имеет дело с дьяволом, вселившимся в девочку.
Продолжение «Изгоняющего дьявола» выйдет 6 октября в кинотеатрах.
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