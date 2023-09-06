Вышел новый трейлер продолжения культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола»

Universal Pictures опубликовала свежий трейлер продолжения культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола». Сиквел выйдет под названием Believer («Верующий»).

В ролике показали главных героев и двух девочек, которые будут одержимы. Для ритуала экзорцизма родственники будут вынуждены вызвать священников.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Изгоняющий дьявола» — легендарный фильм ужасов 1973 года. История ленты посвящена семье известной актрисы, в которой случается страшное — несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Специалисты не понимают, в чём дело, и только священник осознаёт, что имеет дело с дьяволом, вселившимся в девочку.

Продолжение «Изгоняющего дьявола» выйдет 6 октября в кинотеатрах.