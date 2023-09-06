Из DOOM Eternal убрали Denuvo — с релиза прошло 3,5 года

Геймеры обратили внимание на страницу шутера DOOM Eternal в Steam DB. Если на неё перейти, то из последний изменений можно увидеть, что проект лишился антипиратской защиты Denuvo.

Судя по всему, от системы отказались сами разработчики, но по какой причине они это сделали, неизвестно. Bethesda и id Software никак не комментировали удаление Denuvo.

Фото: Steam DB

Игроки не очень любят Denuvo, поскольку из-за антипиратской защиты очень сильно нагружается ПК, из-за чего страдает производительность игр. Теперь у игроков появился ещё один повод любить шутер.

DOOM Eternal — продолжение DOOM 2016 года. Тайтл предложил геймерам ещё более смертоносный арсенал оружия и новых врагов. Релиз игры состоялся в 2020 году.

DOOM Eternal доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.