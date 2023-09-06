Xbox и PlayStation в России стали покупать в три раза больше
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По информации газеты «Известия», продажи консолей Xbox и PlayStation в России выросли в августе в три раза по сравнению с 2022 годом.
Эксперты считают, что на рост спроса повлияло несколько факторов. Один из них — стабилизация ситуации с поставками по параллельному импорту и привлекательные ценовые предложения. Кроме того, этот год богат на крупные новинки, поэтому люди проводят отпуска дома.
В августе мы фиксируем увеличение продаж игровых консолей Xbox почти втрое год к году, рост спроса на PlayStation ещё выше. На позитивную динамику по сравнению с прошлым годом влияет стабилизация ситуации с товарными запасами за счёт налаживания цепочек поставок, привлекательные ценовые предложения, а также выход игровых новинок.
И это всё при том, что Sony и Microsoft приостановили деятельность в России и не работают в стране официально.
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