Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце из-за ошибки врачей
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Культовый актёр Арнольд Шварценеггер рассказал, как однажды чуть не умер во время операции на сердце. Её проводили в 2019 году прямо перед съёмками фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».
По словам актёра, во время операции врачи случайно проткнули ему стенку сердца и образовалось кровотечение.
Мне очень жаль, но это было не то, что мы планировали. Они сказали, что допустили ошибку и проткнули стенку сердца. Меня пришлось срочно приводить в порядок, чтобы спасти жизнь. Я действительно сходил с ума.
Также Шварценеггер рассказал, что после успешной операции ему пришлось восстанавливается из-за врачебной ошибки. Актёр был вынужден передвигаться с помощью ходунков, а затем самостоятельно, держась за поручень.
Фото: THR
Это была катастрофа. Я был в эпицентре катастрофы. Я просто себе сказал: «Хорошо, что мне нужно сделать сейчас, так это выписаться из этой больницы”.
Сейчас актёр активно занимается спортом и поддерживает здоровый образ жизни, попутно снимаясь в новых проектах.
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