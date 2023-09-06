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Для защиты россиян в сети создали новую организацию

По информации Российского агентства правовой и судебной информации, в стране презентовали Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Его цель — защита и поддержка россиян в интернете.

По словам гендиректора Центра Элины Сидоренко, организация также будет расширять правовые гарантии граждан в сети.

Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.

Ещё одним направлением деятельности станет разработка проектов по распространению лучших цифровых юридических практик и разработка правовых проектов.