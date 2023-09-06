Для Counter-Strike 2 вышел новый патч: в игру вернули обычные матчи

Valve выпустила очередной патч для Counter-Strike 2, который исправил некоторые баги на карте Inferno, устранил ошибку с редким возрождением на одном месте с союзником и улучшил общую стабильность игры.
Разработчики также вновь добавили обычный режим игры, скорректировали визуальные эффекты перед началом раунда и сделали так, чтобы подобрать выпавшее на землю оружие было ещё проще. Сейчас авторы ориентируются на отзывы от игроков, поэтому с каждым патчем CS 2 по уровню полировки всё ближе приближается к CS:GO.
Релиз Counter-Strike 2 должен состояться до конца сентября. Точная дата выхода неизвестна, однако в последнее время Valve выпускает обновления всё чаще и чаще. Ранее стало известно, что в бета-тестировании участвуют примерно 50% игроков CS:GO.
- 6 сентября 2023
-
12:24
-
12:22
-
11:54
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
09:58
-
09:21
-
08:44
-
08:10
-
07:35
-
07:04
-
06:32
-
03:00
- 5 сентября 2023
-
22:02
-
21:48
-
20:36
-
20:14
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:42
-
17:25
-
16:52
-
16:25
-
16:11
-
15:55
-
15:25
-
15:04
-
14:41
-
14:10